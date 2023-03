Frauenfußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Cheftrainer Sascha Glass mit sofortiger Wirkung freigestellt. Damit reagierte der Verein, der sich als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr befindet, auf den Negativtrend von zuletzt zehn sieglosen Spielen in Serie. Der Rückstand des Clubs auf den rettenden zehnten Platz beträgt einen Punkt.

"Wir wollten den Klassenerhalt auch diese Saison wieder gemeinsam mit Sascha erreichen", wurde Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler am Donnerstag in einer Clubmitteilung zitiert. "In den letzten drei Jahren haben wir mit ihm eine enorme Entwicklung gemacht und sind in der vergangenen Saison erstmalig in der Bundesliga geblieben. Nach der anhaltenden Negativserie war eine Veränderung aber leider unumgänglich, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren", erklärte sie.

Interimsweise wird Bender-Rummler am Freitag im Auswärtsspiel bei Werder Bremen an der Seitenlinie stehen. "Die Qualität für den Ligaverbleib ist in unserer Mannschaft definitiv vorhanden. Jetzt wird es darauf ankommen, dass die Mädels wieder an sich selbst und ihre Stärken glauben, um in den nächsten Spielen wieder ihr Leistungsvermögen auf den Platz zu bringen", sagte Bender-Rummler.

Über die mittel- bis langfristige Cheftrainerbesetzung bei den FC-Frauen will der Verein nach dem Spiel in Bremen beraten.

!.FC Köln beurlaubt Sascha Glass