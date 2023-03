Borussia Dortmund hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga vorgelegt und zumindest für einen Tag die Tabellenführung erobert. Das Team von Trainer Edin Terzic gewann sein Heimspiel am Samstagabend gegen den 1. FC Köln dank einer famosen Leistung klar mit 6:1 (4:1) und verdrängte den FC Bayern München von Platz eins. Der Rekordmeister kann sich im Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen die Spitzenposition bereits mit einem Unentschieden wieder zurückholen. Im nächsten Bundesligaspiel reist der BVB am 1. April zum Gipfeltreffen nach München.