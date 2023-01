Borussia Mönchengladbach schließt einen Winter-Transfer seines Torhüters Yann Sommer zum FC Bayern München aus. Demnach soll der Fußball-Bundesligist einen Wechsel des Schweizers abgelehnt haben, der zuletzt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden war. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Sportdirektor Roland Virkus am Samstag der "Rheinischen Post".