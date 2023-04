Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach ist zuversichtlich, dass ihn Bundestrainer Hansi Flick künftig wieder für Spiele der Fußball-Nationalmannschaft nominieren wird. Flick hatte den WM-Teilnehmer in den ersten Partien dieses Jahres nicht in seinen Kader berufen. Der Bundestrainer habe öffentlich kommuniziert, dass er zuletzt auf einige Spieler verzichtet habe, weil er etwas ausprobieren wollte, erklärte Hofmann in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Portals "Sportbuzzer". "Deshalb bin ich guter Dinge, dass meine Nationalmannschaftskarriere noch nicht vorbei ist", sagte der 30-Jährige.