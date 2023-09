25:5 Tore hat Bayer Leverkusen in sechs Pflichtspielen dieser Saison erzielt. Beim 4:0 in der Europa League gegen Häcken zeigte auch die zweite Garde, dass mit ihr zu rechnen ist.

Auch in der Breite ist Bayer Leverkusen wohl endlich spitze - das war die wichtigste Erkenntnis nach dem 4:0 (2:0) zum Europa-League-Auftakt gegen den schwedischen Meister und Pokalsieger BK Häcken. Nachdem Trainer Xabi Alonso in den vier Bundesliga-Spieltagen auf dem Weg zur Tabellenspitze insgesamt nur einen Wechsel in der Startelf vorgenommen hatte, tauschte er diesmal die halbe Mannschaft aus. Auf die fünf Wechsel folgte zumindest für eine halbe Stunde eine echte Gala-Vorstellung, ehe das Spiel schon entschieden war und Bayer einen Gang rausnehmen konnte.

"Das war das Ziel vor der Saison, dass wir einen breiten Kader haben, um bereit zu sein für drei Wettbewerbe", stellte Alonso zufrieden fest: "In den englischen Wochen werden wir nicht immer mit der gleichen Aufstellung spielen können." Er sei "zufrieden mit allen Spielern, die zuletzt nicht von Anfang gespielt haben", sagte Alonso, auch wenn ihm das nun vor jedem Spiel Kopfzerbrechen bezüglich der Aufstellung bereite: "Wenn es viele Möglichkeiten gibt, ist es schwieriger für mich", sagte er: "Aber besser."

Auch Abwehrchef Jonathan Tah stellte fest, "dass alle, die reingekommen sind, es wirklich gut gemacht haben. Das gibt uns ein gutes Gefühl vor den kommenden Wochen mit vielen Spielen, in denen wir flexibel sein und rotieren müssen". Hatten in der Vorsaison schon ein oder zwei Ausfälle merklichen Einfluss auf die Qualität des Leverkusener Spiels, so gibt es nun Konkurrenz auf fast allen Positionen. Ex-Nationalspieler Nadiem Amiri wurde nicht einmal für die Europa League gemeldet.

Und selbst Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky hat nun einen Herausforderer. Dass der Tscheche Matěj Kovář, der im Sommer für rund 3,5 Millionen Euro von Manchester United kam, gegen Häcken spielen durfte, eröffnet zwar noch nicht wirklich den Kampf um den Status als Nummer 1. Doch es könnte sein, dass der 23-Jährige zumindest zu Bayers Europacup-Torhüter wird. "Da gibt es noch keine definitive Entscheidung", sagte Alonso: "Das war eine Entscheidung für dieses Spiel. In der Bundesliga am Sonntag steht Lukas wieder im Tor. Und vor dem Spiel in Norwegen werden wir dann schauen." Bei Molde BK muss Bayer am 5. Oktober zum zweiten Gruppenspiel antreten.

