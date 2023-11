Sandhausens Max Geschwill und Leverkusens Adam Hlozek in Aktion. Foto

Bayer Leverkusen bangt nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals um Edmond Tapsoba. Der Abwehrspieler des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga wurde beim 5:2 (1:0)-Auswärtserfolg beim SV Sandhausen nach der Pause ausgewechselt. "Es gab ein kleines Problem an der Hand und ein Risiko, dass es schlimmer wird, wenn er weiterspielt", sagte Trainer Xabi Alonso am Mittwochabend. "Wir wollten konservativ sein." Am Donnerstag sollen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, sagte Alonso weiter. "Danach wissen wir, wie schwer die Verletzung ist."

Leverkusen gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim. Dort wird Patrik Schick nicht einsatzfähig sein. Den Ausfall des gerade erst wieder fit gewordenen Stürmers, der sich eine Muskelverletzung zuzog, vermeldete die Werkself kurz vor dem Anpfiff in Sandhausen. "Nach einer langen Verletzung ist es normal, dass es etwas länger dauert. Wir warten auf ihn", sagte der Coach. Bayer rechnet in etwa drei Wochen mit Schicks Rückkehr.

