Leverkusen gelingt in Marseille erster Testspielsieg

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat zehn Tage vor dem Pflichtspielstart den ersten Testspielsieg geschafft. Der Tabellensechste der vergangenen Saison kam am Mittwochabend beim französischen Erstligisten Olympique Marseille zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg. Im Stade Velodrome erzielten Jonathan Tah (15. Minute) mit einem Kopfball nach einem Eckstoß und Nadiem Amiri (40.) mit einem direkt verwandelten Eckball die Tore für Leverkusen. Für die Gastgeber traf François Mughe (78.).

In den Tests zuvor unterlagen die Leverkusener dem Zweitligisten SC Paderborn mit 1:2 und dem spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián mit 0:1. Die Generalprobe vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC Teutonia Ottensen findet am kommenden Samstag gegen West Ham United in der BayArena (13.30 Uhr) statt.

