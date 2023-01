Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus würde einen Wechsel des Mönchengladbacher Torwarts Yann Sommer (34) noch in dieser Transferperiode zum FC Bayern befürworten. Als Ersatz für den bis zum Saisonende ausfallenden Münchner Stammtorwart Manuel Neuer (36) fände er Sommer nach wie vor "am sinnvollsten", schrieb Matthäus in einer Sky-Kolumne. "Die Bayern haben einen klasse Keeper, der zudem im Sommer, wenn Neuer zurückkehrt, kein Theater macht. Für alle Parteien erscheint mir das ein sehr guter Transfer zu sein", erklärte der 61-Jährige.