Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter steht Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53 Jahre alte Österreicher solle nach Klärung der letzten Details zeitnah als Nachfolger des Belgiers Philippe Clement bei den Monegassen vorgestellt werden, berichtete unter anderem die französische Sport-Tageszeitung "L'Équipe" am Wochenende. Monaco hatte sich nach dem Verpassen des Fußball-Europapokals in der vergangenen Saison von Clement getrennt.