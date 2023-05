Prominente Unterstützung für Borussia Dortmund: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird nach dpa-Informationen am Samstag beim Spiel des BVB gegen den FSV Mainz 05 im Stadion dabei sein. Die Dortmunder können am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga im Heimspiel deutscher Meister werden.

"Was so mancher vor ein paar Wochen noch für unmöglich hielt, kann am Samstag tatsächlich Wirklichkeit werden: Die Schale kommt zurück in den Pott", sagte Wüst auf dpa-Anfrage. "Edin Terzić und sein Team hatten in dieser Saison viele Rückschläge zu verkraften, aber sie haben an sich geglaubt, hart gearbeitet und sich immer wieder zurückgekämpft", so der Ministerpräsident.

Wüst sagte weiter: "Der BVB hat insbesondere in der Rückrunde den nötigen Willen, Charakter und auch wahre Cleverness bewiesen, um jetzt aus eigener Kraft diese spektakuläre Saison krönen zu können." Eben jene Cleverness hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem BVB kürzlich abgesprochen. "Die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um deutscher Meister zu werden", hatte Söder im April gefrotzelt.

Nun sieht das anders aus. Wüst - selbst Köln-Fan - hofft am Samstag auch auf den FC: "Im Zweifel kann mit dem 1. FC Köln auch noch ein anderer NRW-Club Schützenhilfe im Spiel gegen die Bayern leisten. Nordrhein-Westfalen steht an diesem Fußball-Wochenende besonders eng zusammen." Borussia Dortmund drücke er fest die Daumen, "weil sie es verdient haben - und damit der nächste Meister endlich wieder aus Nordrhein-Westfalen kommt. Es wäre an der Zeit".

