Borussia Mönchengladbach verzichtet in diesem Winter auf ein Trainingslager. Der Fußball-Bundesligist werde in der WM-Pause "Anfang, Mitte Dezember" das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Das sagte Trainer Daniel Farke am Montag. Wegen der unterschiedlichen Belastung der WM-Teilnehmer, Nicht-WM-Fahrer und aktuell kaum belasteten Ergänzungsspieler im Kader kündigte Farke eine "sehr, sehr individuell gestaltete trainingsfreie Zeit" mit entsprechenden Trainingsplänen an.

"Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass es wenig Sinn macht, noch im Dezember in ein Trainingslager zu fahren. Die Gruppe ist dann noch nicht so groß, die Spieler werden Step-by-Step zurückkehren, je nachdem, wie erfolgreich sie bei der WM sind", sagte Farke weiter. "Wir haben auch hier sehr gute Möglichkeiten." Aktuell sei auch im Januar kein Trainingslager geplant. Daran werde sich auch sehr wahrscheinlich nichts mehr ändern. "Es sind dann nur rund zweieinhalb Wochen bis zum Pflichtspiel-Auftakt. Danach starten wir direkt in eine Englische Woche. Da wollen wir keine zwei Tage mit Reisestress verschenken", erklärte Farke, der mit seinem Team am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen wieder startet.

