Mutzel wird Sport-Geschäftsführer in Bielefeld

Michael Mutzel wird Sport-Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld. Wie der ostwestfälische Club am Mittwoch und damit einen Tag nach dem Abstieg in die 3. Liga bekannt gab, soll der 44-Jährige gemeinsam mit Geschäftsführer Christoph Wortmann in Zukunft die Geschäfte des Vereins führen.

"Michael Mutzel verfügt über langjährige Erfahrung im Profifußball in unterschiedlichen Funktionen und Positionen. Sein Fachwissen und sein Netzwerk wird er einbringen, um für Arminia Bielefeld die sportliche Neuaufstellung erfolgreich zu gestalten", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Ostrowski in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der frühere Profi Mutzel hatte zuletzt von 2019 bis 2022 als Sportdirektor beim Hamburger SV gearbeitet. Die Arminia war nach einem 1:2 im Relegationsrückspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Dienstagabend aus der 2. Bundesliga abgestiegen.

