Ex-Kapitän Charles Aránguiz wechselt nach acht Jahren beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen mit sofortiger Wirkung zum SC Internacional Porto Alegre. Eine Rückkehr zum brasilianischen Club, von dem der Chilene 2015 nach Leverkusen gekommen war, hatte für den Sommer schon festgestanden. Sportchef Simon Rolfes erklärte, dass es dem 33-Jährigen aufgrund seiner Verletzung "nicht mehr möglich gewesen, in der Schlussphase der laufenden Saison noch auf sein gewohntes Niveau zu kommen. Wir haben deswegen seinem Wunsch entsprochen, schon zwei Monate eher als geplant nach Südamerika zurückzukehren, um bei seinem neuen Club einen systematischen Aufbau vor Ort zu betreiben."

Der 97-malige Nationalspieler Chiles sprach von einem "Abschied in Freundschaft". Für Bayer bestritt er insgesamt 214 Pflichtspiele. Von September 2020 an führte er das Team in 22 Spielen als Kapitän an. Nach einer Saison trat er von seinem Amt zurück, um sich besser auf sein Spiel konzentrieren zu können. Den letzten Einsatz vor seiner Wadenverletzung hatte er am 15. Oktober 2022 beim 1:5 in Frankfurt.

