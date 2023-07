Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus hat sich beim 2:1-Testspielsieg von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Ingolstadt verletzt. Wenige Minuten vor Ende der Partie in Rottach-Egern zog sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler die Blessur am Mittwoch ohne Gegner-Einwirkung zu und musste mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Platz. In Ex-Weltmeister Christoph Kramer, der sich fünf Tage zuvor einen Innenbandanriss im Knie zuzog, wird den Gladbachern bereits ein zentraler Mittelfeldspieler wochenlang fehlen.