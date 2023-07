Kölns früherer Stürmerstar Lukas Podolski ist von der Arbeit des FC-Trainers begeistert. Steffen Baumgart sei ein Typ wie er, erklärt der ehemalige Nationalspieler.

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln in den höchsten Tönen gelobt. Die Spielweise des Fußball-Bundesligisten, für den er selbst viele Jahre aktiv war, gefalle ihm. Der FC trete unter Baumgart mutig auf und stelle sich nicht hinten rein, erklärte Podolski, der am Sonntag mit dem polnischen Club Gornik Zabrze ein Testspiel in Österreich gegen seinen Ex-Verein mit 1:3 verloren hatte. "Dieses offensive Verteidigen, das manchmal auch wilde Draufgehen - mit Energie, mit Power. Das braucht der Verein. Das ist genau der Weg."

Die letzten Jahre seien gut verlaufen, so Podolski weiter. "Der Trainer macht das super", sagte der 38-Jährige. "Ich hoffe, dass es genauso weitergeht und der FC irgendwann so stabil ist, dass man weiter oben angreifen kann wie es andere Vereine machen." Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg oder Union Berlin seien in der jüngeren Vergangenheit gute Beispiele dafür gewesen.

Baumgart ist seit Sommer 2021 Trainer der Kölner. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. "Ich glaube, er ist ein Typ wie ich - mit Energie, Power und Bereitschaft", sagte Podolski über den 51-Jährigen.

