DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig rechnet nach der jüngsten Absage von Karim Adeyemi mit einer Rückkehr des Dortmunders in die deutsche U21-Nationalmannschaft. Der schon in die A-Auswahl berufene Angreifer hatte für die vergangenen beiden Partien des Fußball-Nachwuchses abgesagt, um beim BVB zu bleiben. Dafür hatte er viel Kritik einstecken müssen.

"Jetzt müssen wir ihn in den Arm nehmen. Er weiß, dass er sich nicht gut verhalten hat", sagte Rettig dem Sender ProSiebenMaxx am Rande des EM-Qualifikationsspiels der U21-Auswahl gegen Polen am Dienstagabend in Essen. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass das bei ihm eine Eintagsfliege war mit der Entscheidung. Zusammen mit unseren Freunden aus Dortmund werden wir ihm da die nötige Orientierung geben."

Der 21 Jahre alte Adeyemi kam bereits bei vier A-Länderspielen zum Einsatz. Rettig betonte indes am Rande der U21-Partie: "Das ist die zweitwichtigste Herrenmannschaft. Das sollte auch jeder begreifen als Sprungbrett." Zuvor hatte schon Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund Adeyemis Verzicht als Fehler bezeichnet.

