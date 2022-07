Leverkusens Top-Torjäger Patrik Schick hat in eleganter Art und Weise in einem Interview der "Rheinischen Post" Fragen nach einem möglichen Vereinswechsel umschifft. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Zukunft für mich bereithält. Vielleicht wird die nächste Saison auch nicht so gut wie die letzte, und Leverkusen will mich so schnell es geht verkaufen", sagte der tschechische Fußball-Nationalspieler.