Steffen Baumgart hat einen Rücktritt als Trainer des 1. FC Köln klar ausgeschlossen. "Ich bin nicht mal in der Nähe eines Zurücktretens oder Aufgebens", sagte Baumgart bei Sport1 nach dem 1:1 (0:1) am Samstag beim VfL Bochum. Nach elf Spielen steht der Europapokal-Teilnehmer der Vorsaison mit nur sechs Punkten am Tabellenende. Dennoch muss Baumgart auch aus Vereinssicht derzeit nicht um seinem Job bangen.