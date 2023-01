Ex-Nationalspieler Jonas Hector vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste im Spiel beim FC Schalke 04 (0:0) am Sonntag zur Halbzeit offenbar mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. "Er ist auf den Kopf gefallen. Ihm wurde schwindelig, er hat sich in der Halbzeitpause ein bisschen übergeben. Wir hoffen, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht", sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Für Hector war Kingsley Schindler in die Partie gekommen.