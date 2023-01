Dem FC Schalke 04 droht ein monatelanger Ausfall von Sebastian Polter. Bei dem Stürmer besteht der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Das habe eine MRT-Untersuchung in Belek ergeben. Die Gelsenkirchener sind derzeit im Trainingslager in der Türkei. Dort war Polter im ersten Testspiel am Samstag gegen den Schweizer Meister FC Zürich (2:2) nach einem Schlag auf den Oberschenkel nach einer Viertelstunde ausgewechselt und dann mit Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht worden.