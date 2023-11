Die Verletzung ist gravierender als zunächst angenommen. Assan Ouédraogo kann bei der U17-WM nicht mehr mitspielen. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 steht der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien nicht mehr zur Verfügung. Wie sein Verein am Donnerstagabend mitteilte, zog sich der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Verletzung am Sprunggelenk beim 3:1 am Mittwoch in Bandung gegen Neuseeland zu.

Er war in der Partie kurz vor der Pause nach einem Foul ausgewechselt worden. Da die Schmerzen einen Tag danach anhielten, hätten sich die Verantwortlichen des DFB in Jakarta dazu entschieden, im Krankenhaus eine Bildaufnahme durchzuführen.

"Diese zeigte, dass die Verletzung doch stärker ist als zunächst diagnostiziert und sie an Schalke übermittelt wurde", hieß es in der Mittelung des Fußball-Zweitligisten aus Gelsenkirchen. Nach der Rückkehr Ouédraogos sollen weitere Untersuchungen durch einen Mannschaftsarzt durchgeführt werden.

Die deutschen Junioren haben sich bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Am Samstag spielen sie in der Gruppenphase gegen Venezuela.

Infos WM Infos zum Spiel WM-Kader Schalke-Mitteilung