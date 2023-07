Bis März war Tim Steidten bei Bayer Leverkusen für die Kaderplanung zuständig. Nun wechselt er in die Premier League.

Der frühere Leverkusener Tim Steidten ist neuer Technischer Direktor des englischen Premier-League-Clubs West Ham United. Das teilten die Londoner am Samstagabend mit. Der 44-Jährige war zuvor Kaderplaner bei Bayer Leverkusen, der Fußball-Bundesligist hatte sich Mitte März von ihm getrennt. Steidten war 2019 von Werder Bremen nach Leverkusen gekommen. Bei Bayer war der gebürtige Bremer als Manager Sport entscheidend an der Zusammenstellung des Spielerkaders beteiligt.

Bei West Ham soll Steidten die übergreifende Strategie zur Verpflichtung von Spielern sowie die Scouting-Abteilung des Clubs verantworten und eng mit Trainer David Moyes und Sportdirektor Mark Noble zusammenarbeiten. West Ham hatte zuletzt die Europa Conference League gewonnen, es war der erste internationale Titel des Clubs seit 1965.

"Ich bin sehr stolz, zu West Ham United zu wechseln, in einer so aufregenden Zeit in der unglaublichen Geschichte dieses Clubs", sagte Steidten. "Aufbauend auf dem jüngsten Erfolg des Clubs in Europa verfügt der Verein bereits über ein fantastisches Team, aber auch über so viel Ehrgeiz - seitens des Vorstands, des Managers, seiner Mitarbeiter und der Spieler -, weiterhin erfolgreich zu sein, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Ich kann es kaum erwarten, dabei eine Schlüsselrolle zu spielen."

