Der 1. FC Köln muss in Pokalspielen vorerst auf Florian Kainz verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei DFB-Pokalspielen belegt". Der 31-Jährige war bei der 2:3-Niederlage des Bundesligisten beim klassentieferen 1. FC Kaiserslautern in der 84. Minute von Schiedsrichter Sven Jablonski des Feldes verwiesen worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.