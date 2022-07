Der BVB erhöht den Druck auf seinen Spieler Nico Schulz. Während die Mannschaft am Freitag ins Trainingslager nach Bad Ragaz fliegt, soll nach Informationen der Ruhrnachrichten für Schulz kein Ticket bereitliegen. Der Linksverteidiger müsste dann in Dortmund entweder individuell oder mit dem Kader der U23 arbeiten. «Nico kennt seine Situation», sagte Trainer Edin Terzic am Montag. 2019 wechselte Schulz zum BVB.