Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bleibt bis zum Saisonstart noch viel Arbeit. Im Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen musste der Aufsteiger ein ernüchterndes 1:3 (1:2) hinnehmen. Auch der Führungstreffer von Dominick Drexler in der 32. Minute gab am Samstag keine Sicherheit. Zum Verdruss des neuen Trainers Frank Kramer gingen die Gastgeber im Gelsenkirchener Parkstadion durch Tore von Marvin Pourie (34.) und Luka Tankulic (42.) noch in der 1. Halbzeit in Führung.