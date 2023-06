Nach dem Endspiel im Fußball-Westfalenpokal zwischen dem FC Gütersloh und der SpVgg Erkenschwick ist es zu Ausschreitungen gekommen, dabei wurden vier Polizisten verletzt. Während drei Beamte mit Reizgas besprüht wurden, aber später ihren Dienst fortsetzen konnten, wurde ein Polizist von einer Glasflasche am Kopf getroffen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies teilte die Polizei nach dem Spiel am Samstag mit. Die Gütersloher hatten die Partie vor rund 2 200 Zuschauern im Elfmeterschießen mit 4:3 (0:0) gewonnen.