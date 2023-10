Die Zahl der Übernachtungen in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen in Nordrhein-Westfalen hat im August mit rund 5,2 Millionen einen neuen Höchststand erreicht. Damit sei der bisherige Rekordwert von Mai mit 5,18 Millionen Übernachtungen übertroffen worden, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Die Übernachtungszahlen waren um 3 Prozent höher als ein Jahr zuvor und sogar um 5,5 Prozent höher als im August 2019 - also vor der Corona-Krise.