Ein Warnstreik der Bahngewerkschaft GDL hat am Samstag zu Behinderungen des Zugverkehrs vor allem am Niederrhein und in Ostwestfalen geführt. Der Streik begann gegen 2.30 Uhr und sollte zwölf Stunden dauern. Betroffen waren laut GDL elf Zuglinien des Bahnkonzerns Transdev in Nordrhein-Westfalen, darunter die NordWestBahn mit Schwerpunkt Paderborn und Bielefeld und die Rhein-Ruhr-Bahn am Niederrhein sowie von Essen nach Coesfeld.