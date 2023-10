Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen ist in Nordrhein-Westfalen Ende 2022 um 24,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegen. 106 950 Menschen bezogen solche Leistungen, berichtete das Landesamt für Statistik am Dienstag in Düsseldorf.