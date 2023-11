Eine betrunkene Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Gelsenkirchen-Bismarck in einen Güterzug gefahren. Die Schrankenanlage an dem Bahnübergang sei defekt, teilte die Polizei mit. Der Zug hatte den Übergang am Mittwoch demnach vorschriftsgemäß nach Ankündigung durch Schallzeichen mit Schrittgeschwindigkeit passiert. Die 55-Jährige übersah die Lok den Angaben nach und es kam zum Zusammenstoß. Sie selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, ihre Beifahrerin erlitt einen Schock und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.