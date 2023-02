Für die Entschärfung eines Bombenblindgängers in Gelsenkirchen müssen am Freitag rund 6500 Personen einen größeren Evakuierungsbereich verlassen. Die Maßnahme kündigte die Stadt für den Vormittag an. Die Entschärfung der Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfordere einen größeren Evakuierungsradius als ursprünglich angenommen. Betroffene Anwohner sollten auch über den Ordnungsdienst informiert werden. Die Entschärfung war für den Mittag geplant.