Nach einer Schlägerei auf offener Straße ist am Dienstag in Gelsenkirchen ein Mensch gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen am Abend mit. Die beteiligte Person sei an den Folgen der Auseinandersetzung im Krankenhaus verstorben, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Zum Geschlecht und Alter machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten demnach weiter an.