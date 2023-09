Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen haben die Einsatzkräfte eine tote Frau gefunden. Die leblose Person sei bei der Kontrolle der Wohnungen entdeckt worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Die Feuerwehrleute stellten bei ihrem Eintreffen am frühen Morgen starken Rauch fest. Sie setzten zwei Drehleitern zur Rettung der Hausbewohner ein. Einige von ihnen brachten sich selbst in Sicherheit. Der Brand wurde laut Feuerwehr schnell gelöscht.