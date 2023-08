Ein elf Jahre alter Junge ist auf einer Kreuzung in Gelsenkirchen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei zitierte in einer Mitteilung vom Sonntag den 56-jährigen Fahrer des Wagens, wonach das Kind am Samstag trotz einer roten Ampel auf die Straße gelaufen sei. Trotz Notbremsung sei der Junge vom Auto erfasst worden. Er kam in ein Krankenhaus.