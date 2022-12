Nach einem brutalen Überfall auf einen 61-Jährigen in Gelsenkirchen sitzen drei Jugendliche wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Es handele sich um ein 15-jähriges Mädchen und zwei 15 und 17 Jahre alte Jungen. Sie sollen vor gut einer Woche in einem Park einen Mann in einen Hinterhalt gelockt und überfallen haben. Das Trio sei so brutal vorgegangen, dass das Opfer lebensgefährlich verletzt wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Verdächtigen wurden nach umfangreichen Ermittlungen bereits am Freitag festgenommen.