Erste Anrufe sind eingegangen, die Ermittler hoffen aber weiter auf Hinweise zu Verbleib und Identität eines kleinen Mädchens, das vor Jahren Opfer von Verbrechen geworden ist. Fest steht für die Ermittler, dass an dem bis heute nicht identifizierten Kind "erhebliche Straftaten" begangen wurden - Details zu dem Fall nennen die Ermittler aber nicht: Sie wollen das Opfer schützen und die Ermittlungen nicht gefährden. "Wir wollen das Mädchen so schnell wie möglich finden", sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch. Seit Dienstag suchen die Ermittler nun mithilfe von Fotos des Kindes aus dem Jahr 2017 nach Zeugen.

Erste Anrufe sind eingegangen, die Ermittler hoffen aber weiter auf Hinweise zu Verbleib und Identität eines kleinen Mädchens, das vor Jahren Opfer von Verbrechen geworden ist. Fest steht für die Ermittler, dass an dem bis heute nicht identifizierten Kind "erhebliche Straftaten" begangen wurden - Details zu dem Fall nennen die Ermittler aber nicht: Sie wollen das Opfer schützen und die Ermittlungen nicht gefährden. "Wir wollen das Mädchen so schnell wie möglich finden", sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch. Seit Dienstag suchen die Ermittler nun mithilfe von Fotos des Kindes aus dem Jahr 2017 nach Zeugen.

Laut dem Polizeisprecher sind bereits erste Hinweise eingegangen, es werde aber weiter gesucht. Auf das Kind aufmerksam wurde die Gelsenkirchener Polizei im Rahmen von Ermittlungen, die sie gegen einen Mann führt - um was es hier genau geht, will die Polizei laut einem Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht öffentlich machen. Die veröffentlichten, vor etwa sechs Jahren aufgenommenen Fotos zeigen ein blondes Mädchen im Kita-Alter. Laut Polizei sind sie an einem bisher unbekannten Ort in Deutschland entstanden. Das Mädchen wird bundesweit gesucht, die Suche ist nicht etwa auf Gelsenkirchen oder NRW beschränkt.

Zeugenaufruf der Polizei mit Fotos des Kindes