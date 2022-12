Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstag in Gelsenkirchen fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Zuvor war der Linienbus von der Ringstraße in die Hiberniastraße abgebogen und aus zunächst unbekannter Ursache über einen angrenzenden Grünbereich gefahren, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Dann kreuzte er den Angaben zufolge einen Fußgänger- und Fahrradweg und beschädigte hierbei den Schaltkasten einer Ampel, zwei Straßenlaternen und einen Baum.