Ein Mensch ist bei einem Autounfall in Gelsenkirchen im Stadtteil Heßler eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Auto gegen einen Baum geprallt, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Die Person wurde am Sonntagvormittag mit schwerem Gerät aus dem vollständig zerstörten Fahrzeug geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Weil Betriebsstoffe nach den Angaben ausliefen, kamen auch Ölbindemittel zum Einsatz.