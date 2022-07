Partygäste haben in der Nacht zum Sonntag in Gelsenkirchen Polizisten angegriffen und drei von ihnen leicht verletzt. Die Polizei war laut einer Pressemitteilung zuvor wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zu der Feier gerufen worden. Bei der Feststellung der Personalien verweigerten dann zwei 28 und 29 Jahre alte Gäste die Angaben, beleidigten und bedrohten die Beamten und griffen sie an.