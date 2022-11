Der VfL Bochum hat das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Gewinn von 5,8 Millionen Euro abgeschlossen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag auf seiner Jahreshauptversammlung bekannt. Erträgen von 65,7 Millionen Euro standen Ausgaben von 59,9 Millionen Euro gegenüber. "Wir streben perspektivisch einen Umsatz von mehr als 100 Millionen an. Nur so können wir die Lücke zu den Konkurrenten der Bundesliga schließen", sagte Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung.