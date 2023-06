Die Promenade am Dortmunder Hafen bekommt ein Industriedenkmal: Die Stadt lässt seit Donnerstag einen historischen Portaldrehkran aus dem Jahr 1906, der Anfangszeit des Hafens, restaurieren. Nach Abschluss der Arbeiten einer Spezialfirma soll der denkmalgeschützte Kran an seinen neuen Standort gebracht werden, wie Stadtsprecher Christian Schön sagte. Das soll voraussichtlich bis zum Spätherbst dauern.

Die Promenade am Dortmunder Hafen bekommt ein Industriedenkmal: Die Stadt lässt seit Donnerstag einen historischen Portaldrehkran aus dem Jahr 1906, der Anfangszeit des Hafens, restaurieren. Nach Abschluss der Arbeiten einer Spezialfirma soll der denkmalgeschützte Kran an seinen neuen Standort gebracht werden, wie Stadtsprecher Christian Schön sagte. Das soll voraussichtlich bis zum Spätherbst dauern.

Es handle sich um einen von zwei erhaltenen Kränen, die früher zur Be- und Entladung von Schiffen genutzt wurden. Wegen einer früheren Beschädigung durch einen Brand im Jahr 2010 wurde der Kran aus Sicherheitsgründen von seinem Tragegestell abmontiert. Bei der Restaurierung soll der Kran vor Ort wieder vervollständigt werden und von seinem alten, eher abseitigen Standort am Dortmund-Ems-Kanal per Schiff zum Stadthafen gebracht werden. Der Kran wiegt rund 35 Tonnen. Die Kosten für die Restaurierung sollen laut Stadt 400.000 Euro betragen.

Der Dortmunder Hafen wurde 1899 eingeweiht. Seit mehreren Jahren wird das Viertel als Standort für Unternehmen und Gastronomie umgebaut.

Der zweite Kran soll hier ebenfalls als Blickfang aufgestellt werden. Einen Zeitplan für die Restaurierung des zweiten Krans gab die Stadt Dortmund noch nicht bekannt.