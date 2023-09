Vertreter der deutschen Verfassungsorgane haben an die Eröffnung des Parlamentarischen Rats vor 75 Jahren und an die Anfänge des Grundgesetzes erinnert. "Wir verdanken den Frauen und Männern des Parlamentarischen Rates viel", sagte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck bei der Festrede im Naturkundlichen Museum Koenig, wo der Rat am 1. September 1948 erstmals zusammengekommen war. Zugleich betonte er, die Verfassung sei eine sichere Grundlage. "Wie weit sie aber im Sinne von Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Frieden genutzt wird, hängt von den Bürgern ab."