Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Es ist der Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz 1945. 78 Jahre später wird im NRW-Landtag eine Zeitzeugin reden.

Zum Holocaust-Gedenktag erinnern der nordrhein-westfälische Landtag und die Landesregierung am Freitag (10.00 Uhr) an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Gedenkstunde im Landtag in Düsseldorf tritt die 1924 als Kind jüdischer Eltern in Fürth geborene Zeitzeugin Ruth Weiss auf, die Journalistin und Schriftstellerin ist. Ihr Vater konnte nach dem Beginn der Naziherrschaft 1933 mit Hilfe von Verwandten nach Südafrika auswandern. Die restliche Familie, darunter die damals elfjährige Ruth, gelangte 1936 nach Johannesburg - auf dem letzten Schiff mit jüdischen Geflüchteten, das in Südafrika anlegen durfte.

Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Er ist der Jahrestag der Befreiung der Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz 1945 durch Soldaten der Roten Armee.

Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Landtagspräsident André Kuper halten Ansprachen im Landtag. Für die jüdischen Verbände in Nordrhein-Westfalen spricht Zwi Rappoport, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe.

Eingeladen sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Jüdischen Landesverbände, des Landesverbands deutscher Roma und Sinti NRW und des Queeren Netzwerks NRW sowie der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Essen. Im November 2022 war in Essen mindestens dreimal auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge geschossen worden.

In einem gemeinsamen Antrag für die Plenarsitzung fordern die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP einen besseren Schutz des jüdischen Lebens. "Er ist nicht nur Aufgabe der Sicherheitsbehörden, sondern der gesamten Gesellschaft", so die Fraktionen. "Antisemitische Äußerungen dürfen nie unwidersprochen bleiben."

Familien- und Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) erklärte, dass der Landesregierung und auch ihr ganz persönlich "die Förderung der Sichtbarkeit und Akzeptanz der queeren Communities ein wichtiges Anliegen" sei. "Dazu gehört auch die Aufarbeitung der historischen Verfolgung und Ausgrenzung von queeren Menschen", sagte Paul. Dass der Bundestag am diesjährigen Holocaust-Gedenktag erstmals der queeren Opfer des NS-Regimes gedenke, sei "ein wichtiges und richtiges Zeichen", so Paul. Tausende homosexuelle Männer, aber auch lesbische, Trans- und Inter-Menschen seien in Konzentrationslagern interniert und ermordet worden.

