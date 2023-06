Jahrzehntelanges Engagement zugunsten von Menschen, die nur wenig Gehör finden, ist bei einem Festakt zum 75. Bestehen des Sozialverbands VdK NRW von Vertretern aus Politik und Gesellschaft gewürdigt worden. Der VdK sei eine starke Stimme für Menschen mit Behinderungen, Rentnerinnen und Rentner, für Pflegebedürftige, Arbeitslose, aber auch Kriegs-, Wehrdienst- und Unfallopfer, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Samstag laut Mitteilung. Die Sozialpolitik stehe vor großen Herausforderungen und brauche den VdK "als verlässlichen Dialogpartner".

VdK-Präsidentin Verena Bentele betonte in Bochum laut Mitteilung, sie sei zuversichtlich, "dass es uns auch in Zukunft mit Ihrem tatkräftigen Engagement gelingen wird, den Sozialstaat wieder stärker und das Land sozial gerechter zu machen."

Der Verband war vor 75 Jahren von Frauen und Männern in einer Brauerei in Bochum gegründet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg ihren täglichen Bedarf und ihre Zukunft zu sichern. Heute ist der VdK mit mehr als 2,2 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Im NRW-Landesverband sind fast 400.000 Personen organisiert.

Im Vorfeld des Festaktes hatte der VdK-Landesvorsitzende Horst Vöge von Bund und Land zu mehr Einsatz im Kampf gegen Armut aufgefordert. Die Schieflage habe sich verfestigt.

Auch der Sozialverband SoVD NRW hatte angesichts einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich zu stärkerem Engagement aufgerufen. Seine Jahrestagung am Freitag hatte der Verband unter das Motto "Gemeinsam gegen einsam" gestellt. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) lobte die Kampagne in einem eingespielten Video-Grußwort. An der Spitze der Organisation mit rund 90.000 Mitgliedern wurde der Landesvorsitzende Franz Schrewe und frühere Bürgermeister von Brilon für vier Jahre im Amt bestätigt.