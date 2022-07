Beim Jubel um den ausgehandelten Tarifvertrag Entlastung an den sechs Unikliniken herrscht Einigkeit. Doch beim Kampf ums Pflegepersonal könnte es auch Verlierer geben. Ein Klinikchef sieht großen Reformbedarf im Gesundheitswesen.

Nach dem mühsam ausgehandelten Entlastungstarifvertrag für sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen erwartet der Essener Uniklinik-Direktor einen erheblich verschärften Kampf um die raren Pflegekräfte. Professor Jochen Werner lobte die am vergangenen Dienstag erzielte Einigung mit der Gewerkschaft Verdi, die Vereinbarung könne "Vorbildcharakter für Krankenhäuser in ganz Deutschland" besitzen. Allerdings befürchtet er als Konsequenz für die nun notwendige weitere Personalaufstockung an den Unikliniken einen "Verdrängungswettbewerb" mit Folgen für das gesamte deutsche Gesundheitswesen, wie Werner der Deutschen Presse-Agentur sagte.