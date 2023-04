Für 2022 ist in Nordrhein-Westfalen die höchste Zahl an Schwangerschaftsabbrüchen seit 2010 verzeichnet worden. Arztpraxen und Krankenhäuser meldeten 22.558 entsprechende Eingriffe bei Frauen mit Wohnsitz in NRW. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 13,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Allerdings sei 2021 mit 19.887 Abbrüchen auch der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1996 verzeichnet worden.