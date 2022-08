In Nordrhein-Westfalen haben sich bis Ende Juli laut Regierungsangaben 1798 Personen gegen Affenpocken impfen lassen. "Die Zahlen zeigen, dass die Impfungen gegen Affenpocken in Nordrhein-Westfalen schnell und gut angelaufen sind", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstagabend. Das Land hatte Mitte Juni die ersten rund 7300 Impfdosen gegen Affenpocken erhalten. Durch eine weitere Lieferung seien bisher insgesamt 8640 Dosen Impfstoffdosen gegen Affenpocken eingegangen, hieß es weiter.