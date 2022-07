Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. Foto

Schon seit langem müssen viele Heimbewohner damit zurechtkommen, dass die Pflege immer teurer wird. Eine neue staatliche Kostenbremse sollte Entlastung bringen - hat das funktioniert?

Pflegeheimbewohner müssen laut einer neuen Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) nicht mehr in Nordrhein-Westfalen die höchsten Eigenanteile berappen. Demnach waren in NRW zum 1. Juli im ersten Jahr im Heim 2540 Euro pro Monat aus eigener Tasche zu bezahlen. Dabei ist ein zu Jahresbeginn eingeführter Zuschuss der Pflegekasse für die reine Pflege und Betreuung bereits eingerechnet. Am 1. Januar hatte NRW mit 2496 Euro Eigenbeteiligung - ebenfalls inklusive Zuschuss - die Liste angeführt. Jetzt ist es Baden-Württemberg (2555).