Masketragen in Bus und Bahnen, Homeoffice für viele Beschäftigte und kaum große Veranstaltungen. Die umfangreichen Schutzmaßnahmen gegen Corona haben es auch den Grippeviren schwerer gemacht. Die Infektionen gehen allerdings nicht wie sonst auf nahe Null zurück.

Die Grippe-Welle ist in Nordrhein-Westfalen erneut weitgehend ausgeblieben. In der gesamten Grippe-Saison 2021/22 sind dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen insgesamt 1361 Influenza-Fälle gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. In der Grippe-Saison 2020/21 waren landesweit sogar nur 98 Fällen bekanntgeworden. Vor der Corona-Pandemie lag die Zahl der Influenza-Fälle im bevölkerungsreichsten Bundesland zwischen 25.000 und 36.000 je Saison. Bei der Grippe-Saison wird der Zeitraum der Kalenderwoche 40 bis Kalenderwoche 20 des Folgejahres angesetzt.

Über die Zunahme der Grippe-Fälle auf ganz niedrigem Niveau liegen dem Landeszentrum nach eigenen Angaben keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es könnten etwa umfangreichere Corona-Schutzmaßnahmen und möglicherweise auch eine höhere Akzeptanz und stringentere Umsetzung in der Vorsaison eine Rolle gespielt haben. Denkbar sei auch, dass ein geändertes Testverhalten dabei Einfluss hatte, weil die Grippe wieder stärker in den Blickpunkt genommen worden sei: Womöglich seien in der jüngsten Saison mehr Personen mit entsprechenden Symptomen nicht nur auf Covid-19, sondern auch auf Influenza getestet worden.

Das Landeszentrum stellte allerdings fest, dass in der jüngsten Grippe-Saison die Fallzahlen gegen Ende bisher nicht auf nahe Null wie in den Vorsaisons gesunken seien. Die Anzahl der wöchentlich gemeldeten Influenzafälle verharre seit der 15. Kalenderwoche 2022 auf einem gleichbleibenden Niveau. Das Influenza-Geschehen sei in der jüngsten Saison also offenbar zeitlich nach hinten verschoben, hieß es.

In der jüngsten Grippe-Saison seien nach dem Datenstand bis 25. Mai 2022 ein Influenza-Todesfall übermittelt worden. Das sei auch in der Grippe-Saison 2020/21 schon so gewesen. In der Grippe-Saison 2019/20 seien es 130 Todesfälle nach 180 in der Saison 2018/19 gewesen.