Beim Impfen will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch mit seinem vierten Pieks gegen das Coronavirus mit gutem Beispiel vorangehen. Am Donnerstagnachmittag habe der 65-Jährige bei seinem Hausarzt im münsterländischen Hörstel-Riesenbeck den Ärmel hochgekrempelt und sich den zweiten Booster verabreichen lassen, sagte sein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) habe Laumann den neuen angepassten Omikron-Impfstoff bekommen.